Ook via Instagram wordt Kat gesmeekt om plooien met Dries Mertens glad te strijken

Yari Pinnewaert

14/03/17 - 16u43

Er is al heel wat inkt gevloeid over de kink in de kabel tussen Dries Mertens en zijn Katrin en het nieuws laat ook de fans van Napoli (en fans van het stel in het algemeen) duidelijk niet onberoerd. Zo gooide de blondine een paar uur geleden een foto op haar Instagrampagina waarop te zien is hoe ze samen met haar "Main BoatBitches" geniet van vakantie en vrijwel meteen volgden er ook al reacties genre "We willen jou en Dries terug samen", "Kom terug naar Napoli want Dries is zijn lach kwijt" en "Allez Kat !!! Ge kunt genen betere vent niet meer vinden ... Dries was de laatste !!!". Afwachten of Kat ook gehoor geeft aan dergelijke oproepen...