Lazio klopt Torino dankzij assist Lukaku en klimt weer naar vierde plaats

Lazio heeft vanavond de vierde plaats in de Serie A overgenomen van Inter Milaan. De club uit Rome won in eigen huis met 3-1 van Torino.

Lazio was in de eerste helft veel sterker dan de bezoekers uit Turijn. Toch kwam dat pas in de 56ste minuut tot uitdrukking op het scorebord. Torino-verdediger Lorenzo De Silvestri werkte een voorzet niet goed weg, waarop Ciro Immobile kon binnenschieten. Een kwartier later maakte Maxi Lopez gelijk. Hij kopte een vrije trap van Juan Iturbe binnen.



Invaller Keita Baldé Diao bracht met een fraai schot Lazio in de 87ste minuut opnieuw op voorsprong. Jordan Lukaku, die na 27 minuten mocht invallen voor de geblesseerde Radu, leverde de assist. Felipe Anderson maakte er vlak voor tijd nog 3-1 van. Lucas Biglia (ex-Anderlecht) stond aan de aftrap en werd een kwartier voor tijd vervangen.