'Il Ninja' wordt 'Er Capitano': Kapitein Nainggolan gidst AS Roma naar zege tegen Palermo

12/03/17 - 22u38

Nainggolan in duel met Cionek. © afp.

AS Roma is opnieuw over het Napoli van Dries Mertens naar de tweede plaats in de Serie A gesprongen. Radja Nainggolan, die vanavond de aanvoerdersband droeg, ging met zijn team op bezoek bij staartploeg Palermo en 'Il Ninja' kan ook met drie punten op zak terugkeren naar de Italiaanse hoofdstad. Roma won immers met 0-3 dankzij goals van El Shaarawy, Dzeko en Bruno Peres. Nainggolan gaf de assist voor de tweede goal.