Discutabele strafschop in minuut 94 wist buitenspelgoal van ex-Bruggeling Bacca uit en bezorgt Juventus drie punten

SG

10/03/17 - 22u40

© ap.

video Leider Juventus heeft tegen AC Milan op het nippertje een eerste puntenverlies in eigen huis sinds 2 november 2016 (tegen Lyon) kunnen vermijden. Ex-Club Brugge-speler Carlos Bacca had kort voor de pauze vanuit buitenspel de openingstreffer van Benatia uitgewist. Dankzij enkele uitstekende parades van Donnarumma leken de bezoekers op weg naar een punt tot scheidsrechter Massa in de allerlaatste seconde naar de stip wees voor handspel (?) van De Sciglio. Dybala faalde niet en schonk de 'Oude Dame' alsnog drie punten, 2-1.

De klas van trainer Allegri had voor aanvang van de partij al een bonus van acht punten op eerste achtervolger AS Roma en tien tellen op het Napoli van Dries Mertens. Koploper Juventus kon de concurrentie opnieuw een stevige tik uitdelen, maar dan moest het wel zien af te rekenen met AC Milan dat op een teleurstellende zevende stek stond (op 17 punten van 'Juve').



Het verschil in de stand werd ook op het veld snel duidelijk. De thuisploeg versierde kans op kans en het leek een kwestie van tijd vooraleer de 1-0 een feit was. Donnarumma toonde al na vier minuten zijn kunstjes op een harde schuiver van Pjaca en ook op pogingen van Dybala en Higuain stond de youngster pal. Op het halfuur was de oververdiende opener dan toch een feit. Benatia werd door Alves heerlijk voor doel gezet en pegelde het leer binnen.



AC Milan leek een vogel voor de kat, maar vanuit het niets stond het voor de pauze nog gelijk. Carlos Bacca, ex-Club Brugge, werd door Deulofeu diep gestuurd en oog in oog met Buffon faalde de Colombiaan niet. Met zijn elfde competitiedoelpunt in de Serie A stond het bij de pauze verrassend genoeg 1-1. Lees ook

Speel mee: de gouden 11 & win 25.000 euro cash!