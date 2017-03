Kums openhartig onder Italiaanse zon: "Er ontbreekt nog iets in mijn carrière"

Door: redactie

video Voor zijn programma 'Hoogvliegers' heeft Geert De Vlieger een bezoekje gebracht aan Sven Kums. De Gouden Schoen van vorig jaar, die sinds dit seizoen het truitje van Udinese draagt, maakt voor het programma de balans op van zijn loopbaan tot dusver. En daarbij geeft Kums aan dat er nog één blinde vlek op zijn palmares is: een cap voor de Rode Duivels.

"In actie komen voor de Rode Duivels, dat zou heel mooi zijn", steekt Kums zijn ambities niet onder stoelen of banken. "Laat ons zelfs maar beginnen met één cap, want anders zou dat zeker wel een gemis zijn in mijn carrière."



"Het is wel een ontgoocheling dat ik nog niet in actie ben gekomen bij de nationale ploeg. Ik heb wel al een paar keer de selectie gehaald, maar spelen lukte nog niet. Dat de wedstrijd tegen Spanje afgelast werd, was dikke pech voor mij, want ik denk wel dat ik toen had mogen spelen. Ook in Gibraltar was in van de partij, maar toen raakte ik geblesseerd. Het geluk ontbrak dus ook om die eerste cap te kunnen spelen."



Kums begon het seizoen als basisspeler bij Udinese, maar de voorbije weken moet hij toch steeds meer vrede nemen met een plaats op de bank. Tegen Juventus (1-1) gunde coach Luigi 'Gigi' Delneri onze landgenoot zelfs geen invalbeurt. Udinese is na 27 speeldagen veertiende in de Serie A.