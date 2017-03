Napels eert Diego Maradona met gigantisch muurfresco en ereburgerschap

Door: redactie

Dit jaar is het precies dertig jaar geleden dat Napels in 1987 zijn eerste Italiaanse landstitel uit de clubgeschiedenis pakte. Om deze verjaardag op gepaste wijze te vieren, heeft de stad beslist om zijn legendarische nummer 10 Diego Maradona in de bloemetjes te zetten met een imposant muurfresco. Ook stemde de Napolitaanse gemeenteraad er gisteren mee in om de Argentijn ereburger van de stad te maken.