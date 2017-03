We stellen u voor aan de flamboyante nieuwe voorzitter van Palermo

Door: redactie

6/03/17 - 16u44 Bron: Belga

© Kos.

De Italiaanse eersteklasser Palermo heeft vandaag haar nieuwe voorzitter voorgesteld. De Amerikaans-Italiaanse ondernemer Paul Baccaglini neemt de fakkel over van Maurizio Zamparini, die vorige week na veertien jaar dienstverband zijn ontslag gaf. Baccaglini wordt overigens niet alleen voorzitter van de club uit Sicilië. De club kondigde ook aan dat Baccaglini met zijn investeringsfonds de club wil overkopen. De deal zou in april gefinaliseerd moeten worden. Baccaglini is geen onbesproken figuur. Hij heeft al enkele eerder vreemde photoshoots achter de rug.