Amerikaans-Italiaanse ondernemer is de nieuwe voorzitter van Palermo

Lander Verhoeven

6/03/17 - 16u01 Bron: Belga

De spelers van Palermo druipen af na de 3-1 nederlaag van gisteren tegen Torino © getty.

De Italiaanse eersteklasser Palermo heeft vandaag haar nieuwe voorzitter voorgesteld. De Amerikaans-Italiaanse ondernemer Paul Baccaglini neemt de fakkel over van Maurizio Zamparini, die vorige week na veertien jaar dienstverband zijn ontslag gaf. Baccaglini wordt overigens niet alleen voorzitter van de club uit Sicilië. De club kondigde ook aan dat Baccaglini met zijn investeringsfonds de club wil overkopen. De deal zou in april gefinaliseerd moeten worden.

De 33-jarige Baccaglini werd geboren in de Verenigde Staten, maar groeide op in Italië. Hij begon zijn professionele carrière als radio- en tv-presentator voor onder meer muziekzender MTV.



Zijn voorganger, de 75-jarige Zamparini, stond erom bekend graag en snel van coach te wisselen. In zijn ambtsperiode (2002-2017) passeerden bijna veertig trainers de revue.



Palermo staat momenteel achttiende in de Serie A, een degradatieplaats. De Sicilianen staan zeven punten verwijderd van nummer zeventien Empoli, dat op een veilige plaats staat.