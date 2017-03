Allegri weerlegt geruchten rond overstap naar Arsenal

Egon Van Nijverseel

6/03/17 - 15u08 Bron: Dailymail

© photo news.

Juventus-trainer Massimiliano Allegri ontkent de geruchten dat hij Arsène Wenger zal opvolgen als coach van Arsenal. Allegri kan dit seizoen voor de derde keer op rij de titel winnen met Juventus.

"Ik herhaal wat ik eerder al zei: het is niet waar," vertelt Allegri na het 1-1 gelijkspel tegen Udinese. "Zelfs als er iets van waarheid achter zat, dan zou ik eerst met Juventus praten over wat ik wil. Ik lig nog tot 2018 onder contract en de beslissing over mijn toekomst ligt niet bij mij maar bij de club. Het bestuur beslist, want dat is de manier waarop ik altijd werk. Naarmate de tijd verder verstrijkt zullen we net zoals vorig jaar alles evalueren en beslissen hoe het verder moet."