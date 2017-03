Mertens met twee treffers alwéér matchwinnaar, zijn viering gaat in sneltempo de wereld rond

Thomas Lissens, Manu Henry

4/03/17 - 16u55

Mertens trok naar de hoekschopvlag na zijn goal. © kos.

Dries Mertens heeft vanmiddag in het Stadio Olimpico in Rome alweer de hoofdrol opgeëist. Mertens liet zich tegen het AS Roma van Radja Nainggolan opmerken met twee doelpunten, een knotsgekke viering en een afgekeurde goal. Mertens diende met zijn treffers Roma overigens zijn eerste puntenverlies in eigen huis toe (1-2). Domper op de feestvreugde: onze landgenoot moest twintig minuten voor affluiten het veld met een pijnlijk grimas verlaten.

© photo news.

Mertens was zonder twijfel de meest bepalende pion in de eerste helft. Zijn eerste kopbal kon de pocketspits niet kadreren, maar bij het tweede wapenfeit van de Belgische sluipschutter was het wél raak. Na een splijtende pass van Hamsik wipte 'Driesje' het leer koeltjes over doelman Szczesny in doel: 0-1. Puike afwerking van Leuvenaar, maar ook met zijn viering maakte Mertens indruk. Hij liep naar de hoekschopvlag, maar dit keer was hij niet van plan om een hartje te maken voor zijn 'Kat'. Mertens ging op handen en knieën zitten en etaleerde zijn beste imitatie van een plassende hond. Aan originaliteit geen gebrek, al is Mertens niet de eerste voetballer die op die manier een doelpunt viert. De Nigeriaan Finidi George pakte ermee uit op het WK in de VS in 1994 (zie video onder). Wat later maakte Mertens er ook 0-2 van, maar zijn doelpunt werd afgekeurd na een (lichte) overtreding.



Einde van onemanshow in mineur

Nainggolan en zijn ploegmakkers kwamen met verse moed uit de kleedkamer, maar het was alwéér Dries Mertens die vroeg in de tweede helft genadeloos toesloeg. Op aangeven van Insigne had de aalvlugge winger aan de tweede paal zijn tweede treffer maar voor het intikken: 0-2. Dankzij twee nieuwe treffers dikt Mertens zijn seizoenstotaal aan tot achttien.



De onemanshow eindigde zo'n twintig minuten voor affluiten in mineur, toen Mertens met een pijnlijk grimas naar de grond ging nadat hij slecht neer kwam. De ernst van de blessure was niet meteen duidelijk, maar onze landgenoot werd meteen door coach Sarri naar de kant gehaald. Strootman maakte het luttele tellen voor affluiten nog spannend met de aansluitingstreffer na een overhoekse knal: 1-2. Napoli hield echter stand in de bloedstollende extra tijd en dient zo Roma zijn eerste puntenverlies in eigen huis toe dit seizoen.



In de stand verstevigt Napoli (57 punten) zijn derde plaats, met twee punten minder dan de nummer twee AS Roma. Juventus, dat morgen de verplaatsing naar Udninese maakt, blijft leider met 66 punten.