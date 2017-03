Palermofans zullen even slikken: dit sterrenelftal hád momenteel het mooie weer kunnen maken in Italië

Door: Glenn Bogaert

1/03/17 - 10u32

De kans dat het Italiaanse US Palermo de degradatie naar de Serie B nog kan afwenden, lijkt klein. Na 26 speeldagen bengelen de Sicilianen op een troosteloze 18de plaats met amper 15 punten. Dat zijn er zeven minder dan het veilige Empoli. En zeggen dat de 'Rosanero' zomaar even over een absoluut topelftal hadden kunnen beschikken.



De voorbije jaren vertrokken immers heel wat sterkhouders die momenteel het mooie weer maken bij héél mooie clubs in binnen- en buitenland. Volgt u maar even mee: Sirigu (PSG/Sevilla/Osasuna), Barzagli (Juventus), Darmian (Man United), Emerson (AS Roma), Pastore (PSG), Dybala (Juventus) en Cavani (PSG). Stuk voor stuk toppers die de doorbraak forceerden en het noodlijdende Palermo flink had kunnen helpen in de strijd tegen de degradatie.



Nog dit: de intussen afgetreden voorzitter Maurizio Zamperini versleet de voorbije 15 jaar maar liefst 40 trainers. Vorig seizoen slaagde hij er zelfs in om maar liefst zes verschillende coaches te verslijten en eenzelfde trainer meermaals aan het sportieve roer van de club te posteren.