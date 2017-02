Invaller Mertens ziet hoe Argentijnse toppers van Juve scheve situatie helemaal ombuigen in Coppa

Thomas Lissens

28/02/17 - 22u38

Dybala trof twee keer raak vanaf de stip. © afp.

Juventus heeft vanavond een stevige optie genomen op een ticket voor de finale van de Coppa Italia. De 'Oude Dame' kwam in het Juventus Stadium wel 0-1 achter tegen Napoli, waar Dries Mertens 'slechts' een half uur mocht opdraven, maar onder impuls van Paulo Dybala en ex-Napolitaan Gonzalo Higuain werd het toch nog 3-1. Binnen vijf weken volgt de terugmatch in Napels.

Napoli-coach Sarri gunde 'Arek' Milik een basisplaats op zijn 23e verjaardag. Dries Mertens begon daardoor opnieuw op de bank en van daar zag de Rode Duivel dat zijn team in de eerste helft zeker niet moest onderdoen voor de 'Oude Dame'. De snelle wingers van Napoli deden de backs van Juve meermaals pijn en in minuut 36 waren het ook Insigne en Callejon die de thuisfans het zwijgen oplegden. Insigne legde de bal slim naar de tweede paal en daar reageerde zijn Spaanse ploegmaat het snelst: 1-0. De bezoekers konden die voorsprong ook behouden tot de rust, Mertens zag dat het goed was.

Maar meteen na rust beging ex-Genkenaar Kalidou Koulibaly een onnodige overtreding op Dybala. De Argentijn zette zich zelf achter de bal en liet Pepe Reina geen kans: 1-1.



En na die treffer kwam de thuisploeg ook steeds meer onder stoom. Sarri moest iets doen en hij gooide Mertens na iets meer dan een uur in de strijd, maar veel resultaat leverde die wissel niet op. Integendeel, zelfs. Drie minuten na zijn intrede zag Mertens immers hoe Higuain er vanuit een scherpe hoek 2-1 van maakte. En daar bleef het ook niet bij.



Eerst weigerde scheidsrechter Valeri de bal op de stip te leggen toen Napoli-verdediger Albiol tegen de grond ging in de zestien en enkele minuten later kreeg de thuisploeg wél een strafschop. Reina tikte de bal uit de voeten van Cuadrado, maar het leer ging toch op de stip. Dybala nam het geschenk ook in ontvangst: 3-1.



Mertens en co moeten binnen vijf weken vol aan de bak in eigen huis. Morgenavond speelt Radja Nainggolan met AS Roma de andere halve finale tegen stadsgenoot Lazio, de ploeg van Jordan Lukaku.