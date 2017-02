Palermo neemt afscheid van voorzitter die bijna 40 (!) coaches in 15 jaar versleet

Door: redactie

27/02/17

Maurizio Zamparini (rechts) in mei 2015 met Paulo Dybala, de Argentijnse aanvaller die tegenwoordig uitkomt voor Juventus. © epa.

Maurizio Zamparini houdt het na vijftien jaar voor bekeken als voorzitter van de Italiaanse Serie A-club Palermo. De 75-jarige Zamparini, die het nieuws vandaag zelf bekendmaakte op de clubwebsite, zag in die tijd bijna veertig trainers komen en gaan. De wispelturige Italiaan stond erom bekend coaches snel weg te sturen. Palermo verwacht binnen twee weken een nieuwe voorzitter aan te stellen.

Zamparini nam Palermo over in 2002, waarna de club promoveerde naar de Serie A. In 2013 degradeerde de club, maar het seizoen daarop speelde Palermo opnieuw op het hoogste niveau. Vorig jaar mei ontsnapten de Italianen maar net aan degradatie, nadat Palermo in dat jaar zeven trainers had versleten.



Diego Lopez staat nu aan het roer als coach. Eerder werden Davide Ballardini, Roberto De Zerbi en Eugenio Corini ontslagen. Zijn drie voorgangers hielden het dit seizoen maar kort vol bij Palermo, dat momenteel op de achttiende plaats in de Serie A staat en opnieuw moet vrezen voor degradatie.