Kums en Udinese moeten de duimen leggen voor Lazio

26/02/17 - 17u03 Bron: Belga

Sven Kums vecht met Keita om de bal. © getty.

Udinese heeft vandaag op de 26e speeldag van de Serie A zijn derde nederlaag op rij geleden. Op bezoek bij Lazio werd het 1-0. Sven Kums stond bij de bezoekers 66 minuten tussen de lijnen, Jordan Lukaku bleef op de bank bij de thuisploeg.

Lazio profiteerde twintig minuten voor tijd van handspel in de zestien van Samir. Topschutter Immobile vlamde vanop de stip zijn veertiende competitietreffer van het seizoen tegen de touwen. Bij Lazio was kapitein Lucas Biglia (ex-Anderlecht) geschorst en mocht Sergej Milinkovic-Savic (ex-Genk) invallen. Bij Udinese werd spits Cyril Théreau (ex-Charleroi en Anderlecht) op het uur naar de kant gehaald. Lazio klimt in de stand naar de vijfde plek, Udinese is in vrije val en staat nu vijftiende.



De 19-jarige Sofian Kiyine mocht één minuut voor tijd invallen bij Chievo, dat de drie punten thuishield (2-0) tegen rode lantaarn Pescara. Kiyine is een jeugdproduct van Standard, dat in de zomer van 2015 naar Chievo trok. Birsa (12.) en Castro (61.) zorgden voor de goals in Verona. Samuel Bastien bleef bij de thuisploeg op de bank. Chievo staat in de rangschikking elfde, Pescara blijft laatste.