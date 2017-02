Praet en Sampdoria pakken op de valreep een punt bij rumoerig Palermo

Door: redactie

Sampdoria heeft vandaag op de 26e speeldag van de Serie A in het slot een punt kunnen redden tegen degradatieklant Palermo (1-1). Dennis Praet werd na 83 minuten naar de kant gehaald bij de bezoekers.

Na een strafschopdoelpunt van Nestorovski (31.) voor de thuisploeg leek Sampdoria lange tijd zonder punten terug naar Genua te moeten. Dat was echter buiten Quagliarella gerekend. De 34-jarige goaltjesdief prikte in de negentigste minuut alsnog de gelijkmaker tegen de touwen.



Naast Praet stond ook die andere ex-Anderlechtmiddenvelder Filip Djuricic aan de aftrap bij Sampdoria. Djuricic werd al vroeg in de tweede helft naar de kant gehaald.



Palermo, met de Uruguayaan Diego Lopez alweer aan zijn vierde trainer toe dit seizoen, staat achttiende in de Serie A en zal er nog een flinke kluif aan hebben om zich te redden. Ondanks het puntje tegen Sampdoria staan de Sicilianen nog steeds zeven punten verwijderd van een veilige plaats. Sampdoria blijft hangen op de tiende stek.