Praet raakt met Sampdoria niet voorbij Cagliari, Mujangi Bia scoort belangrijke goal

Door: redactie

19/02/17 - 18u14

© getty.

Sampdoria is op de 25e speeldag in de Italiaanse Serie A in eigen huis niet verder geraakt dan een 1-1 gelijkspel tegen staartploeg Cagliari. Dennis Praet mocht starten en de ex-speler van Anderlecht werd na 55 minuten naar de kant gehaald.

En Praet en co keken vrijwel meteen tegen een achterstand aan. Mauricio Isla ramde het leer al in de zesde minuut tegen de netten. Een kwartier later zette Fabio Quagliarella de scheve situatie van dichtbij recht. Sampdoria rekende in de tweede helft op een sterke invalbeurt van Filip Djuricic (ex-Anderlecht), maar na de pauze werd er niet meer gescoord. De bezoekers waren in het slot nog dichtbij de winnende treffer, maar Torreira zeg zijn poging op de paal stranden. Sampdoria blijft tiende, Cagliari rukt op naar de veertiende stek.



Udinese leed voor eigen publiek een 1-2 nederlaag tegen Sassuolo. De club van Sven Kums, die pas in de 81e minuut tussen de lijnen kwam, kwam vroeg op voorsprong via Seko Fofana. In de tweede helft trok Gregoire Defrel (70. en 79.) Sassuolo met twee doelpunten over de streep. Udinese is twaalfde, Sassuolo staat een plek lager in de stand.