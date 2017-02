Napoli, met Mertens 90 minuten op de bank, pakt volle buit in Chievo

Door: redactie

19/02/17 - 17u06

© getty.

Napoli heeft relatief simpel afgerekend met Chievo. De ploeg van coach Sarri - die eerder deze week nog zijn meerdere moest erkennen in Real Madrid - stond bij de rust al 0-2 voor. Doelpuntenmakers waren Insigne en Hamsik. Na de rust pikte ook Zielinski zijn goaltje mee. Invaller Megiorini zorgde uiteindelijk nog voor de 1-3-eindstand. Bij Napoli bleef man in vorm Dries Mertens verrassend de hele wedstrijd op de bank.



Door deze zege wipt Napoli over Roma naar de tweede plaats. Nainggolan en co komen wel straks nog in actie tegen Torino.