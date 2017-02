Wonderboy Dybala zet Juventus met heerlijke vrije trap op weg naar makkelijke zege

Door: redactie

17/02/17 - 23u20

© photo news.

video Juventus blijft de overwinningen maar aan elkaar rijgen. De 'Oude Dame' had vanavond geen kind aan staartploeg Palermo. Het werd een eclatante 4-1 overwinning onder meer door twee doelpunten van Dybala. Door de 15 op 15 staat 'Juve' nog wat steviger aan de leiding.

Claudio Marchisio opende al na twaalf minuten de score in Turijn, Paulo Dybala tekende kort voor rust met een heerlijke vrije trap voor de 2-0 (zie video hieronder). Gonzalo Higuain pikte in de tweede helft ook zijn doelpuntje mee, zijn negentiende al van dit seizoen. De Argentijnse spits is daarmee de topscorer van de Serie A. Dybala maakte vlak voor tijd zijn tweede van de avond, waarna Ivaylo Chochev in blessuretijd nog iets terugdeed namens Palermo. Meer dan een eerredder was het niet, 4-1.



De 'Oude Dame' verstevigt door de driepunter de koppositie, met nu tien punten voorsprong op AS Roma. De ploeg van Rode Duivel Radja Nainggolan speelt zondag nog tegen Torino.