Pescara stelt coach Zdenek Zeman aan

Door: redactie

16/02/17 - 22u46 Bron: Belga

Zdenek Zeman. © Pro Shots.

Zdenek Zeman is de nieuwe coach van Pescara, zo maakte de rode lantaarn in de Italiaanse Serie A vandaag bekend. De 69-jarige tot Italiaan genaturaliseerde Tsjech tekende een contract voor anderhalf jaar en volgt de dinsdag ontslagen Massimo Oddo op.

Pescara staat na 24 speeldagen troosteloos op de laatste plaats. Met amper negen punten, dertien punten minder dan de veilige nummer 17 Empoli, lijkt de degradatie nu al onafwendbaar. De club uit de Abruzzen kon dit seizoen nog maar één keer winnen en die zege werd dan ook nog eens voor de groene tafel geboekt.



Clubvoorzitter Daniele Sebastiani weet dat Zeman een onmogelijke taak voor de boeg heeft, maar wil Pescara nog niet afschrijven. "De club geeft niet op. Er zijn nog veel wedstrijden te spelen, dus het behoud is niet onmogelijk. Het zou wel een mirakel zijn als we het redden", zei Sebastiani. "En als het niet lukt, krijgt Zeman de tijd om te werken aan een basis voor volgend seizoen."



Oddo loodste Pescara vorig seizoen voor het eerst in vier seizoen opnieuw naar de Serie A. Dat was al geleden van het seizoen 2012-2013, nadat de club een seizoen eerder onder leiding van Zdenek Zeman de titel had veroverd in de Serie B.