"Als een grote ster zal Dries Mertens alle aandacht op zich weten tegen Real. Wie had dát gedacht?"

Zijn status als doelpuntenmachine heeft Dries Mertens inmiddels bevestigd. Maar vanavond wacht de Rode Duivel opnieuw een uitdaging van formaat. 'Driesje' trekt met Napoli naar het Estadio Santiago Bernabéu, waar grootmacht Real Madrid wacht. Maken de Italianen überhaupt een kans tegen de winnaar van het WK voor Clubs? Onze chef voetbal Stephan Keygnaert kijkt vooruit naar de kraker:

We hebben het eerlijk gezegd nog niet eerder meegemaakt: het roemrijke Real Madrid dat met bijzonder veel respect - we willen het net niet 'schrik' noemen - spreekt óver en zich voorbereidt óp de komst van een Belgische voetballer. 'De Koninklijke' beseft het gevaar dat heet 'Dries Mertens'. Met Maradona vanavond op het erebalkon van Bernabéu, zijn alle ogen gericht op Dries.



Schrik niet als Napoli over twee wedstrijden titelhouder Real Madrid uitschakelt. Terwijl 'De Koninklijke' onder Zinédine Zidane veelal op toeval en meeval speelt - hun écht goede wedstrijden zijn dit seizoen op één hand te tellen -, is Napoli zonder twijfel de best voetballende ploeg van Italië. Met een uitstekende trainer, Maurizio Sarri, en met een spits die in de vorm van zijn leven steekt. Dries Mertens. Als een grote ster zal Mertens vanavond alle aandacht op zich weten in Santiago Bernabéu, in de Champions League, tegen het machtige Real Madrid - wie had dát enkele jaren geleden in Dries Mertens gezien?



Variatie tussen dominantie en countervoetbal

Napoli heeft de nodige karakteristieken om Madrid pijn te doen, zo mogelijk nog meer buitenshuis dan in hun eigen aftandse stadion: twee aalvlugge flankaanvallers (Callejon en Insigne) met diepgang, die kunnen profiteren van de ruimte in de rug van de offensieve vleugelverdedigers Carvajal en Marcelo, een stevig middenveld met de snelheid en het loopvermogen om Modric en Kroos in de vernieling te spelen, maar vooral beheerst Napoli de variatie tussen dominantie en weergaloos countervoetbal.



