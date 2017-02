Penaltygoal Biglia volstaat niet voor zege voor Lazio

Door: redactie

Lazio Roma heeft vanavond nagelaten om naar de vierde plaats te springen in de Serie A. Het team van Simone Inzaghi was in eigen stadion veel beter dan AC Milan, maar kon niet winnen: 1-1.



Lucas Biglia bracht de Romeinen op slag van rust vanop de stip op voorsprong. Lazio slaagde er vervolgens niet in om verder uit te lopen. Suso zorgde er in de 85ste minuut met een knappe individuele actie voor dat Milan een punt aan het duel overhield. Bij Lazio verscheen Sergej Milinkovic-Savic (ex-RC Genk) aan de aftrap en bleef Jordan Lukaku 90 minuten op de bank. Bij de bezoekers kreeg Carlos Bacca (ex-Club Brugge) geen speelminuten.



Na 24 speeldagen staat Lazio op de zesde plaats met 44 punten. Milan is zevende met 41 punten.