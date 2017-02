Zo beslis je pas met stijl een wedstrijd die helemaal op slot zit

Door: redactie

Afgelopen weekend werden er alweer heel wat fraaie goals gemaakt (denken we maar aan die van Fernando Torres en Yannick Carrasco) maar ook in de Italiaanse Serie B vielen de monden open toen deze Francesco Nicastro toesloeg. Hij wordt momenteel door Pescara uitgeleend aan Perugia en daar kroonde hij zich in de partij tegen Ternana tot matchwinnaar door een voorzet vanop rechts héérlijk af te ronden. We bevelen u warmpjes aan onderstaande beelden even te bekijken.