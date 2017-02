Wie anders? Higuaín bezorgt Juventus met deze twee goals volle buit in Cagliari

Door: redactie

Juventus heeft, zoals verwacht, de volle buit gepakt in Cagliari en eens te meer was Gonzalo Higuaín de grote man bij de 'Oude Dame' (0-2). Op slag van rust glipte de Argentijn op pass van Marchisio door de buitenspelval, Cagliari-doelman Rafael was er een eerste keer aan voor de moeite. De thuisploeg had de koffie nog niet goed verteerd, of daar was ook al de 18de competitietreffer van de aanvalsleider van Juve - die zo gewezen ploegmaat Dries Mertens weer voorbij gaat in de topschutterstand. De immer bedrijvige Cuadrado pikte op op rechts, speelde Dybala aan en die bediende zijn landgenoot dus voor zijn tweede goal.



Ook Pjanic zal zich de partij in Cagliari nog wel eventjes herinneren: vijf seconden na zijn invalbeurt werd de Bosniër namelijk al onderuit geschoffeld door Barella, die door die ingreep vroegtijdig de douches mocht gaan opzoeken. Door die overwinning blijft de bonus van de zwart-witten op AS Roma zeven punten bedragen.