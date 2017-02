Praet en Sampdoria gaan in de slotfase over Bologna

Lander Verhoeven

Sampdoria heeft zondagavond op de 24e speeldag van de Serie A op de valreep de zege gepakt tegen Bologna (3-1). Dennis Praet stond bij de thuisploeg de hele partij op de mat.

Bologna begon het best in Genua. Middenvelder Dzemaili vlamde na achttien minuten de 0-1 tegen de touwen. Sampdoria kon niet reageren en het was wachten tot de laatste tien minuten voor een ommekeer. Muriel (82.), vanop de stip, Schick (83.) en een eigen doelpunt van Mbaye (88.) leverden toch nog een 3-1 overwinning op. Filip Djuricic (ex-Anderlecht) mocht tijdens de rust invallen en gaf de assist voor het tweede thuisdoelpunt.



Sampdoria klimt door zijn derde zege op een rij naar de tiende stek. Bologna blijft vijftiende.