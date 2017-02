Het bewijs dat Dani Alves beter geen zanger wordt na zijn voetbalcarrière

Lander Verhoeven

Dani Alves

video Voetballers en muziek, het is niet altijd een geslaagde combinatie. Eerder hadden wel al Royston Drenthe en Djibril Cissé die een stap in de muziekwereld zetten. Dani Alves zou wel eens de volgende kunnen zijn. De speler van Juventus liet zijn fans via Instagram al meegenieten van zijn 'zangtalent'. Aan u om te oordelen of er zangcarrière is weggelegd voor de verdediger van Juventus.