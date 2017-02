AC Milan door oog van de naald in Bologna, 0-1 in slot met negen man

Door: Maarten Vanbergen

AC Milan heeft op het laatste moment nog drie punten gepakt in de inhaalwedstrijd tegen Bologna. Pasalic scoorde op een minuut van het einde de enige treffer nadat zijn teammaats Paletta en Kucka in respectievelijk minuut 36 en 59 met een tweede gele kaart van het veld moesten.

AC Milan kruipt weer dichter bij een plaats in de Europa League dankzij een late treffer van Pasalic op aangeven van Deulofeu die uitpakte met een schitterende dribbel.



Al van in de eerste helft moest Milan met 10 verder na een terechte tweede gele kaart van het veld moest. Hij haalde als laatste man zijn rechtstreekse tegenstander neer die de zestien binnen wilde sprinten.



De tweede helft was nog maar een kwartier ver toen Kucka in het middenveld ook een domme tweede gele kaart pakte.



AC Milan komt zo tot op 2 punten van Atalanta en Internazionale op een zevende stek terecht.