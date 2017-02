De vreemde spelfase die iedereen ontgaan is tijdens Juve-Inter

Lander Verhoeven

video Een spelfase tijdens Juventus-Inter (1-0) ging vrij onopgemerkt voorbij, tot woede van de supporters van Inter Milan. De oorzaak: een controversiële beslissing door de scheidsrechter van dienst Nicola Rizzoli.

Volgens de bezoekers had de scheidsrechter twee penalty's moeten fluiten voor Inter. Maar het zijn niet deze bewuste beslissingen die tot ergernis bij de fans van de 'nerazzurri' leiden. Het gaat om een andere fase die benadrukt is door Inter Channel en voor de nodige controverse zorgt als zou leider Juventus bevoordeeld worden door het scheidsrechterskorps.



Na buitenspel van Perisic, wordt de daarop volgende vrije trap kort genomen door Juventus. Chiellini geeft een bijzonder slechte pas in de voeten van Icardi, die zo plots alleen voor doelman Buffon komt te staan. Maar voor een totaal onbekende reden fluit Rizzoli de actie af en moet de vrije trap opnieuw worden genomen. Een vreemde beslissing met grote gevolgen want Inter verloor met het kleinste verschil van Juventus. De fase had zelfs de openingsgoal kunnen zijn voor Inter, dat door een kanonskogel van Cuadrado met lege handen achter blijft.