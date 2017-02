De enige Belg die nóg meer scoorde dan Dries Mertens in de Serie A, was deze 'Onstuimige Bleke'

Door: Sven Spoormaekers

8/02/17 - 07u00

Dit zinnetje stond gisteren in onze krant, over Rode Duivel Dries Mertens die goals scoort zoals een popster groupies: "Eén Belg deed ooit beter. Louis Van Hege scoorde van 1910 tot 1915 met de ogen dicht voor AC Milan. Ieder seizoen maakte hij er minstens 17. In zijn laatste zelfs 22." Mertens moet nog 6 keer scoren om dat record te evenaren. Dit is het levensverhaal van Louis Van Hege, als eerherstel voor de vergeten vedette.

Een Belg, in het Milaan van de jaren 1910? Even surfen op de site van AC Milan toont meteen dat Van Hege de eerste superster van het team was: hij staat er in de Hall of Fame, naast Franco Baresi, Marco van Basten en Ruud Gullit. Van Hege - door voetbalexperts in Italië de vader van het calcio genoemd - was een goalgetter pur sang: in 91 officiële wedstrijden voor de Rossoneri scoorde hij 98 doelpunten. Meer dan eens scoorde hij drie en vier goals in één match. In de topper tegen de grote concurrent Juventus Turijn maakte hij er zelfs vijf van de acht - de 8-1 van 14 januari 1912 is nog altijd het grootste verlies van Juve tegen Milan. Van Hege was de eerste dribbelaar in Italië, die verdedigers met stijlvolle schijnbewegingen op het verkeerde been zette en hen met plotse tempoversnellingen verraste. Een kleine man ook: hij was amper 1,68 meter - een voetballer als Eden Hazard of Dries Mertens dus, maar dan in zwart-wit.



