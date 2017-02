Discussie over afkoopsom in Mertens' nieuwe contract

PJC/GLA

Het blíjft maar duren. Al maanden onderhandelt Dries Mertens (29) over een nieuw contract met Napoli - zijn huidige verbintenis loopt in 2018 af. Beide partijen hebben de intentie om langer met elkaar door te gaan: op dit moment ligt een voorstel op tafel tot 2021, waarbij Mertens 2,5 miljoen euro per jaar zou kunnen verdienen. Enige struikelblok is de afkoopsom die Napoli in de deal wil opnemen. De Italianen denken aan 35 miljoen euro, de entourage van Mertens wil dat bedrag beperken tot 25 miljoen euro. Volgens Italiaanse media staat de Leuvenaar, gezien de groeiende interesse en zijn huidige topvorm, sterk en zal Napoli uiteindelijk het hoofd moeten buigen, maar het valt af te wachten of dat ook effectief gebeurt.