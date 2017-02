Juventus dankzij magistrale streep Cuadrado voorbij Inter

Maarten Vanbergen

video Juventus heeft met het kleinste verschil gewonnen van Inter Milaan. Een staalhard schot van Cuadrado op slag van rust verdween achter Handanovic in doel. Perisic (ex-Brugge) moest het veld in de extra tijd nog met rood verlaten. Conte, de ex-trainer van Juve, was aandachtig toeschouwer. Juventus blijft dus leider met zes punten meer dan het Napoli van Dries Mertens, die topschutter blijft in de Serie A omdat Icardi en Higuain niet konden scoren vanavond.