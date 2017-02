Jordan Lukaku viert basisplaats bij Lazio met spectaculaire zege

Door: redactie

5/02/17 - 17u13 Bron: Belga

© getty.

Lazio heeft vandaag op de 23e speeldag van de Serie A een makkelijke 2-6 zege gepakt bij rode lantaarn Pescara. Jordan Lukaku kreeg voor het eerst sinds 1 oktober nog eens een basisplaats in een competitiewedstrijd.

Jordan Lukaku speelde de hele match bij Lazio © getty.

Na twee vroege kopbaldoelpunten van Parolo (10. en 14.) leek Lazio op rozen te zitten bij Pescara. De thuisploeg gaf zich echter niet gewonnen en reageerde nog voor rust met treffers van Benali (29.) en Brugman (41.). Tussendoor had Caprari ook nog een penalty gemist voor de rode lantaarn.



Na de pauze was er echter geen kruid meer gewassen tegen Lazio. Parolo (49. en 77.) maakte zijn vierklapper compleet en ook Keita (57.) en Immobile (57.) pikten hun goaltjes nog mee. Lazio klimt in de stand naar de vierde plek, Pescara blijft laatste.



Senna Miangue mocht voor Cagliari twintig minuten voor tijd invallen op bezoek bij Atalanta. Dat boekte een 2-0 zege door twee vroege goals van Gomez (5. en 17.). Atalanta blijft in de stand zesde, Cagliari zakt naar de vijftiende stek.



In Chievo-Udinese (0-0) mocht Sven Kums één minuut voor tijd invallen. Samuel Bastien en Sofian Kiyine (beiden Chievo) bleven op de bank. Beide teams blijven door de doelpuntenloze puntendeling elfde, met 29 punten.