Spektakel in Bologna! 1-7, met hattrick Dries Mertens, die ook rode kaart uitlokt

Rode Duivel wordt voorlopig topschutter in Serie A en vestigt fabuleus record

© epa.

video Napoli heeft zich vanavond met een eclatante 1-7 zege op het veld van Bologna op de tweede plaats genesteld in de Serie A. Voor Dries Mertens was andermaal een hoofdrol weggelegd, met een hattrick, een assist en een uitgelokte rode kaart. De Rode Duivel mag zich sinds vandaag ook de houder van een fabuleus record noemen. Mertens is de eerste buitenlander die in de Serie A drie hattricks scoort in hetzelfde seizoen.

Aan spektakel geen gebrek in Stadio Dall'Ara, de thuisbasis van Bologna. Amper zes minuten ver, en het stond al 0-2. Napoli-kapitein Hamsik kopte een voorzet van Callejon heerlijk overhoeks binnen. Twee minuten later verdubbelde Insigne de score, de Italiaan rondde een counter genadeloos af. Bologna hapte naar adem, maar kreeg een hulplijn aangereikt via José Maria Callejon, duidelijk niet de slimste thuis. Het jeugdproduct van Real Madrid bezorgde de thuisploeg een goedkope strafschop met dom handspel. Destro liet het geschenk liggen en trapte zwak in de handen van Reina. Edoch, de strapatsen van Callejon waren nog niet voorbij. Voor natrappen op Maietta - waar dàt goed voor was, mag José weten - was rood de enig mogelijke sanctie. Lees ook

Speel mee: de gouden 11 & win 25.000 euro cash!

Napoli met een man minder, maar niet voor lang. Masina bracht bij een counter een spurtende Mertens ten val, ook hij mocht voortijdig beschikken. De Rode Duivel zelf borstelde de toegekende vrije trap weergaloos in doel: nul-drie(s). Torosidis deed dan toch iets terug voor Bologna, waarna het weer tijd was voor een Mertensiaans kunststukje. Op het gepaste moment de diepte induiken, de doelman omspelen als een kegeltje en de bal in het lege doel droppen. Alléén de landing kon beter. Gelukkig bleef het bij een pijnlijke linkerarm. Dries Mertens becomes the first foreign player in Serie A history to score three hat-tricks in a single season. — Gracenote Live (@GracenoteLive) Sat Feb 04 00:00:00 MET 2017