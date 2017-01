Radja Nainggolan voor tweede jaar op rij in type-elftal Serie A

Door: redactie

Roma-middenvelder Radja Nainggolan is op het jaarlijkse gala van de Italiaanse Spelersvereniging (AIC) voor het tweede jaar op rij verkozen in het type-elftal van het jaar in de Italiaanse Serie A, zo maakten Italiaanse media bekend.