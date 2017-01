Eerst schakelt hij opponent uit met horrortackle. Twee minuten later scoort hij winning goal

© Screenshot.

In Italië was het voorbije weekend veel te doen rond een horrortackle in het duel tussen Udinese en AC Milan (2-1). Rodrigo De Paul, ploegmaat van Sven Kums bij de club uit Udine, torpedeerde na 71 minuten Milan-verdediger Mattia De Sciglio met een actie die bij iedereen de haren te berge deed rijzen. De Paul ging zo zwaar in op De Sciglio dat diens rechterbeen dubbel plooide.



Scheidsrechter Luca Banti hield het onbegrijpelijk genoeg bij een gele kaart voor De Paul, maar daarmee was de commotie nog niet voorbij. Terwijl De Sciglio langs de zijlijn verzorgd werd - de Milan-speler zou niet meer op het veld terugkeren - zette Udinese een aanval op waaruit de winning goal zou voortvloeien. Auteur van die treffer: Rodrigo De Paul. De Argentijnse spits trof raak met een afstandsschot. Bij AC Milan voelden ze zich achteraf bekocht, een begrijpelijke reactie. Sven Kums stond bij Udinese niet op het wedstrijdblad. De ex-Gentenaar sukkelt met een spierblessure.