Praet scoort zijn eerste voor Sampdoria en legt het Roma van Nainggolan en Vermaelen over de knie

Manu Henry

29/01/17 - 17u04

video Hij heeft er lang op moeten wachten, maar Dennis Praet heeft vandaag zijn eerste doelpunt gescoord in loondienst van het Italiaanse Sampdoria. Onze landgenoot tekende op het halfuur voor de gelijkmaker in de competitiewedstrijd tegen AS Roma - waar ook Radja Nainggolan én Thomas Vermaelen een basisstek hadden. Praet scoorde halfweg het eerste bedrijf de 1-1 en droeg zo zijn steentje bij in de 3-2 stuntzege van zijn team tegen de Romeinse grootmacht.