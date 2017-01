Invaller Dries Mertens stoot met Napoli door naar halve finale Coppa Italia

Door: redactie

24/01/17 - 22u50

© epa.

Napoli is de eerste ploeg die zich heeft kunnen plaatsen voor de halve finale van de Coppa Italia. José Maria Callejon bezorgde het team van Dries Mertens, die 25 minuten voor affluiten mocht invallen, een zuinige 1-0-zege tegen Fiorentina.

De goal van Napoli viel pas in de 71e minuut. Dries Mertens stond toen al tussen de lijnen, maar de Rode Duivel had geen voet in de goal van Callejon. Het was aanvoerder Marek Hamsik die het leer goed voor doel bracht en de Spanjaard knikte via Fiorentina-doelman Tatarusanu in doel. 'La Viola' kwam die opdoffer niet meer te boven, waardoor Napoli zich mag opmaken voor de halve finale van de Italiaanse bekercompetitie.