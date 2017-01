Weergaloos kwartiertje van Mertens volstaat om Milan over de knie te leggen

Twee knappe assists voor Mertens, maar zelf scoren lukte niet. Donnarumma stak er twee keer een stokje - in dit geval een arm - voor © reuters.

Vliegende start van Dries Mertens in het openingskwartier van AC Milan-Napoli. De Rode Duivel had een groot aandeel in de 0-1 van Lorenzo Insigne (6') en in de 0-2 van José Callejon (9'). Naast die twee loepzuivere assists ging hij ook twee keer neer in de zestienmeter - telkens sloot ref Rocchi de ogen. Een blitzoffensief van Mertens en Napoli waar Milan niet meer van kon rechtkrabbelen. Verder dan de 1-2 van Juraj Kucka (37') kwamen de Rossoneri niet meer.

Callejon viert zijn doelpunt, na een assist van Mertens © getty. Maç¿n ba¿¿nda Mertens'e yap¿lan bu hareketten sonra maç¿n hakemi Gianluca Rocchi penalt¿ vermeyip oyunu devam ettirdi. pic.twitter.com/5vbFoaO0JM — Napoli Türkiye (@SSCNapoli_TR) Sat Jan 21 00:00:00 MET 2017 De Rode Duivel was alomtegenwoording in San Siro en liet deze Paletta alle hoeken van het veld zien © reuters.

Mertens heeft niet alleen supersonische voeten, hij heeft ook ogen op de rug. Op de huid gezeten verstuurde hij een pass op maat en met de juiste snelheid. De controle van Insigne was gericht, waarna hij het leer met zijn linker voorbij de grijpgrage armen van Gianluigi Donnarumma in de kruising joeg. Een briljante omschakeling. Het tikje even later richting Callejon mocht er ook zijn. Even inhouden bal aan de voet en op het ideale moment inspelen op zijn infiltrerende ploegmaat. Geen tien minuten ver en 0-2.



En Mertens had zijn statistieken gerust nóg kunnen aandikken, ware er niet scheidsrechter Gianluca Rocchi die twee keer de ogen sloot voor een overtreding in de zestienmeter (zie foto). Op het halfuur kreeg de Leuvenaar bovendien dé kans op de 0-3. De imposante verschijning van Donnarumma leek Mertens echter af te schrikken bij de afwerking. Een belangrijke misser, want nadien kwam Milan in de match. Juraj Kucka profiteerde van mistasten (1-2) in de Napolitaanse defensie.



Napoli zet Juve onder druk

Na de pauze zocht Milan naar de gelijkmaker, maar het was Napoli dat het gevaarlijkste was. Een schitterende actie en dito lobbal van Insigne had beter verdiend en een tweede opgelegde mogelijkheid voor Mertens bleef zonder succes. Donnarumma had het laatste woord met een uitstekende redding. Aan de overkant moest Pepe Reina ingrijpen op een inzet van Carlos Bacca. In het slot voerde Milan de druk op (Reina moest nog tussenkomen op een kopbal van de opgerukte Donnarumma), maar Napoli bleef al bij al makkelijk overeind.



Dankzij de drie punten klimt Napoli voorlopig over AS Roma naar de tweede plaats op een punt van leider Juventus, dat wel twee wedstrijden minder gespeeld heeft. Ook Roma telt nog een wedstrijd minder dan de Napolitanen, Nainggolan en co spelen morgen tegen Cagliari. AC Milan staat op de vijfde plaats met 37 punten.