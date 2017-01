Ook in Italië loopt leider blauwtje op: Fiorentina dient Juventus vierde nederlaag toe

Door: redactie

15/01/17 - 22u40

© photo news.

video Ook in Italië ligt de titelstrijd weer helemaal open. Juventus heeft vanavond immers een zure 2-1-nederlaag geleden op bezoek bij Fiorentina. Higuain scoorde andermaal voor de 'Oude Dame', maar dat volstond niet om 'La Viola' van een verdiende driepunter te houden. In de stand volgt AS Roma nu op één puntje van Juvé, dat wel nog een wedstrijd moet spelen.

Fiorentina ontving het grote Juventus traditioneel met het mes tussen de tanden in het Artemio Franchi-stadion en dat was vanavond niet anders. 'La Viola' greep de 'Oude Dame' meteen naar de keel en na negen minuten trof de thuisploeg ook de paal.



Juventus had het moeilijk en de leider stapelde de technische fouten op. Bij de thuisploeg lagen Bernardeschi en Kalinic, grof wild op de transfermarkt, ook voortdurend op de loer en Buffon moest zijn ploeg meermaals behoeden voor een achterstand. Juvé kwam amper in zijn spel en in minuut 37 bezorgde Kalinic zijn team - vanuit een scherpe hoek - dan toch verdiend de 1-0. Lees ook Daklozen krijgen dekens uitgedeeld door Juventus-ster Dybala

Paul Pogba versierde recordtransfer naar Man United, maar: "Voor hetzelfde geld zat ik bij Real of 'Barça'"



Speel mee: de gouden 11 & win 25.000 euro cash!



© ap.