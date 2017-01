'Driesje' Mertens scoort 50e goal voor Napoli, maar ook dan vergeet hij zijn Katrin niet

Door: redactie

15/01/17 - 21u40 Bron: Belga

video Napoli heeft vanmiddag opnieuw gewonnen en Dries Mertens stond andermaal aan het kanon. De Rode Duivel scoorde het laatste Napolitaanse doelpunt in de 3-1 zege tegen Pescara en hij bracht zo zijn totaal voor Napoli op vijftig goals. En dat vierde de aanvaller met een nieuwe versie van zijn traditionele viering. Mertens tekende in de camera een hartje voor zijn vrouw Kat Kerkhofs. Behalve Napoli won ook AS Roma en het was Radja Nainggolan die na twaalf minuten de score opende.