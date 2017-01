Ex-Bruggeling Perisic bezorgt Inter met rake kopbal de zege tegen Kums en co

Door: redactie

8/01/17 - 14u57

video Inter Milaan heeft het nieuwe jaar ingezet met een felbevochten 1-2-zege tegen Udinese. De Nerazzurri kwamen in de eerste helft op achterstand, maar met twee doelpunten zette Ivan Perisic (onder meer ex-Club Brugge en Roeselare) de scheve situatie recht. Bij de thuisploeg stond Sven Kums in de basis, maar de middenvelder werd na 63 naar de kant gehaald.

De Tsjech Jakub Jankto had de thuisploeg in de zeventiende minuut op voorsprong gezet, maar de club uit Udine kon die voorsprong niet behouden tot de rust. Kort voor affluiten zorgde Perisic immers voor de 1-1.



Op het uur moest Kums zijn plek afstaan aan Emil Hallfredsson, maar ook zonder de ex-Buffalo leek de thuisploeg lange tijd af te stevenen op een puntendeling. Dat was echter zonder Perisic gerekend, want met een rake kopbal aan de tweede paal dompelde de Kroaat het Friuli-stadion nog in een rouwstemming.



In de stand is Inter voorlopig vijfde met 33 punten. Dat zijn er negen minder dan leider Juventus, maar de 'Oude Dame' heeft wel nog twee duels minder gespeeld.