Door: redactie

7/01/17 - 15u54 Bron: Belga

© Twitter.

De wedstrijd van de negentiende speeldag in de Italiaanse Serie A tussen Pescara en Fiorentina van morgen is afgelast wegens de sneeuwval in Pescara, zo maakte de Italiaanse voetballiga Lega Serie A bekend. De beslissing werd genomen in samenspraak met de plaatselijke autoriteiten, die van mening zijn dat door de sneeuw en het ijs de veiligheid van de supporters in de tribunes van het Stadio Adriatico niet gegarandeerd kon worden.