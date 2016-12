Voor één keer ging niet Dries Mertens, maar wel deze jonge snaak met alle aandacht lopen in Serie A

Door: Glenn Bogaert

23/12/16 - 14u52

© Instagram Genoa CFC.

© GettyImages. 15 - Pietro #Pellegri made his Serie A debut at the age of 15 years 280 days, equalling Amedeo Amadei's record. Prodigy. #TorinoGenoa — OptaPaolo (@OptaPaolo) Thu Dec 22 00:00:00 MET 2016

Speciaal moment gisteren in het duel tussen Torino en Genoa in de Italiaanse competitie. Bij de bezoekers mocht twee minuten voor tijd namelijk ene Pietro Pellegri invallen. Wie? Dat die naam u niet meteen iets zegt, is allesbehalve schandalig, maar vergeet hem vooral niet. Want het jonge talent vierde gisteravond zijn debuut op de leeftijd van amper 15 jaar en 280 dagen.



En daarmee evenaarde de veelbelovende knaap meteen ook een stokoud record in de Serie A. Ene Amadeo Amadei was in 1937 immers precies even 'oud' toen hij debuteerde bij het AS Roma van Radja Nainggolan en Thomas Vermaelen. Geen wonder dat alle spotlights gisteren gericht waren op die frisse inbreng van Pellegri. Met dank aan zijn bereidwillige trainer Iván Juric, die het mooie moment mee mogelijk maakte. Genoa verloor de partij overigens wel met een nipte 1-0.