Dries Mertens scoort en lokt na 94 minuten penalty uit in knotsgek duel: 3-3

video Napoli is vanavond voor de tiende wedstrijd op rij ongeslagen gebleven. Drie-drie werd het op het veld van Fiorentina, na een duel dat in de tweede helft knotsgekke wendingen aannam. Dries Mertens leek halfweg het tweede bedrijf andermaal de held te worden voor zijn team met de 1-2. De thuisploeg draaide de situatie echter helemaal om, maar Mertens had het laatste woord. De Rode Duivel dwong een strafschop af, goed voor de ultieme gelijkmaker.

Opnieuw een doelpunt dus vanavond voor Dries Mertens in Stadio Artemio Franchi, de thuisbasis van Fiorentina. Maar ei zo na géén punten voor Napoli: het nummer drie uit de Serie A stelde in Firenze pas in de 94ste minuut een gelijkspel veilig.



Mertens, de voorbije twee wedstrijden goed voor liefst zeven treffers, was er voor rust al een paar keer dicht bij. Eerst zag hij een reboundgoal (terecht) afgekeurd wegens buitenspel, wat later bracht doelman Tatarusanu in extremis redding. Geen nood, Lorenzo Insigne nam de honneurs op weergaloze wijze over. De kleine Italiaan krulde de bal na 25 minuten heerlijk in de verste winkelhaak. Al gebiedt de eerlijkheid te zeggen dat Insigne bij het aannemen van de bal terugkwam uit buitenspel.



Napoli ging met 0-1 rusten, maar kon zeven minuten na de pauze opnieuw beginnen. Bernardeschi schoot een vrije trap via de rug van Callejon voorbij een machteloze Pepe Reina. De wedstrijd bleef aangenaam over en weer kabbelen en kende halfweg de tweede helft een dolle minuut. Een alerte Mertens strafte dom balverlies van Tomovic genadeloos af: 1-2. Napoli weer op winnende koers, maar niet voor lang. Zestig tellen later knalde Bernardeschi zijn tweede van de avond tegen de touwen.



En het leed was voor Napoli nog niet geleden. Acht minuten voor tijd toonde diezelfde Bernardeschi zich ook een bekwame assistgever. Zarate trapte de dieptepass in één tijd loepzuiver binnen. Zou Napoli voor het eerst in tien wedstrijden nog eens verliezen? Toch niet. Diep in blessuretijd ging Mertens slim over het been van Salcedo. Invaller Gabbiadini, nog geen tien minuten op het veld, redde alsnog een punt vanop de stip. Lees ook 'Diego Armando' Mertens en vrouwlief Kat krijgen Duivels bezoek in Napels

