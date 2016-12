Boete en schorsing voor Lulic na racistische belediging

Senad Lulic, hier tijdens de Romeinse derby met Radja Nainggolan. © afp.

Lazio-speler Senad Lulic moet boeten voor het racistisch beledigen van AS Roma-verdediger Antonio Rüdiger. De tuchtcommissie van de Italiaanse voetbalbond besliste vandaag om de Bosniër voor 20 dagen te schorsen en een boete van 10.000 euro op te leggen.



Lulic beledigde de donkere Duitse verdediger begin deze maand na de Romeinse derby, door AS Roma met 0-2 gewonnen. "Twee jaar geleden verkocht hij nog sokken en riemen in Stuttgart en nu gedraagt hij zich als een fenomeen", zei Lulic over Rüdiger.



Volgens Lulic had Rüdiger de spelers van Lazio geprovoceerd tijdens de derby. Lazio distantieerde zich van de uitspraken van de Bosniër. De Italiaanse bond oordeelde dat Lulic over de schreef was gegaan en besloot hem te straffen. De aanvaller mist echter slechts één wedstrijd, op 8 januari tegen Crotone.