Van je ploegmaat moet je het hebben: Udinese-kapitein blesseert drie spelers op training

Door: redactie

24/11/16 - 16u10 Bron: Belga

Danilo Larangeira (rechts) gaat hier een duel aan met Mauro Icardi van Inter Milaan. © photo news.

De Braziliaanse verdediger Danilo Larangeira, de kapitein van Serie A-club Udinese, heeft het op training wel heel bont gemaakt. Larangeira blesseerde met gevaarlijke tackles liefst drie ploegmaats. Dat bevestigde het team van Sven Kums.

"We wachten op excuses van Danilo, dat is het minste dat hij kan doen", klinkt het in een persbericht van sportief directeur van de club, Nereo Bonato. De Braziliaan mag zich ook aan een fikse boete verwachten.



Volgens Italiaanse media begon Larangeira zijn reeks aanslagen bij de enkel van de Irakees Ali Adnan. Enkele minuten later kwamen ook de enkel van de Venezolaan Adalberto Penaranda en het rechterbeen de Italiaan Francesco Lodi gehavend uit de strijd.



De incidenten leidden tot hevige discussies op het veld, waarna Udinese-coach Gigi Delneri zijn Braziliaanse kapitein naar de kleedkamers stuurde.