Uitgespuwd en gehaat door zijn eigen fans: "Je bent geen man, geen kapitein, je bent een hoopje stront"

Dat de gemoederen in de Serie A al eens hoog oplopen, is intussen wel bekend, maar bij Inter staan de zenuwen wel heel erg strak gespannen. Dat heeft veel te maken met de tegenvallende prestaties die de ploeg van Frank de Boer laat optekenen, maar er is meer aan de hand. Zo leven de warmbloedige supporters op voet van oorlog met aanvoerder en sterspeler Mauro Icardi. Ook gisteren tegen Cagliari werd de Argentijnse spits zwaar geviseerd door zijn eigen aanhang.

De 23-jarige Icardi trof al zes keer raak in acht matchen, maar dat lijkt de fans van Inter niet te kunnen sussen. Zij spuwen hun kapitein werkelijk uit en lieten dat gisteren in Giuseppe Meazza blijken met een wansmakelijk spandoek. Daarop stond het volgende te lezen: "Je vindt bullshit uit om meer boeken te verkopen, vuile geldwolf. Je gebruikt een kind om je eigen daden goed te praten en slingert ons shit in het gezicht. Je bent geen man, je bent geen kapitein, maar gewoon een zielig hoopje stront."



Pijnlijke anekdote

Hoe is die situatie zo kunnen escaleren? Alles heeft te maken met de gepubliceerde autobiografie van Icardi. Daarin staan enkele passages die niet bepaald vriendelijk en flatterend zijn voor de hard kern van Inter, de zogenaamde Curva Nord. En die pikken de aantijgingen niet. Een welbepaalde anekdote gaat als volgt: toen hij na een wedstrijd zijn shirt wilde overhandigen aan een kind werd het truitje uit zijn handen gerukt en op het veld gegooid. Waarna de trefzekere spits in een colère schoot. Hij dreigde er zelfs mee Argentijnse criminelen op te trommelen voor het geval hij bedreigd zou worden door de fans van Inter. En die houden zich allesbehalve gedeisd want aan de woning van Icardi werd volgend spandoek ontrold: 'Wij zijn er, jouw Argentijnse vrienden ook?'



Club grijpt in

Gisteren leek de boel pas helemaal te ontploffen en toen Icardi tegen Cagliari een penalty miste, sloeg het thuispubliek zowaar aan het juichen. Bij Inter beseffen ze dat deze situatie dringend ontmijnd moet worden alvorens er pas echt erge dingen gebeuren. De kans is alvast groot dat de Argentijn zijn aanvoerdersband moet inleveren. Clubicoon en vicevoorzitter Javier Zanetti zei het volgende: "Of we actie zullen ondernemen? Ja, dat moeten we helaas doen. De fans zijn het belangrijkste onderdeel van deze club, we moeten hen respecteren. We kunnen dit gedrag echt niet tolereren. Het strookt niet met de waarden van deze club."