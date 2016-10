AC Milan-spits scoort en zorgt dan voor beklijvend eerbetoon aan ploegmaat die lang in de lappenmand ligt

Door: Glenn Bogaert

17/10/16

© Twitter Bleacher Report.

Het zit Riccardo Montolivo echt niet mee, de Italiaanse middenvelder staat na al dat blessureleed in zijn carrière alweer zes maanden aan de kant met een knieblessure. Een zware domper voor zijn club AC Milan, die gisteravond desondanks toch met de drie punten aan de haal ging op het veld van Chievo Verona. 1-3 werd het en de ploegmaats van pechvogel Montolivo toonden alvast dat ze hun makker niet vergeten zijn en steunen in zijn revalidatie. Zo droeg de Franse spits M'Baye Niang zijn doelpunt vlak na rust, de 0-2 overigens, op aan Montolivo door een shirt van de ex-speler van Fiorentina en Italiaanse international in de lucht te steken en aan het publiek te tonen.