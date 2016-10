Nainggolan en Roma pakken volle buit in Napoli en wippen naar tweede plaats

Bavo Boutsen

15/10/16 - 17u00

© photo news.

Serie A AS Roma heeft drie gouden punten veroverd in de Serie A. Op het veld van rechtstreekse concurrent Napoli gingen de Romeinen met de volle buit aan de haal: 1-3. Door deze zege springt Roma over Napoli naar de tweede plek in de stand. Het volgt nu op twee punten van leider Juventus, dat straks nog aan de bak moet.