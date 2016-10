Montolivo (AC Milan) is vijf tot zes maanden aan de kant na knieoperatie

Door: redactie

Riccardo Montolivo is vandaag geopereerd aan de kruisbanden van de linkerknie. De ingreep was een succes, maar toch zal de 31-jarige middenvelder vijf tot zes maanden moeten revalideren. Dat meldt zijn club AC Milan op de teamwebsite.

Montolivo blesseerde zich donderdag in de WK-kwalificatiewedstrijd in Turijn tegen Spanje (1-1) aan de voorste kruisband van zijn knie. Hij moest toen nog voor de rust naar de kant.



De Italiaanse international (64 caps, 2 goals) speelt sinds 2012 voor AC Milan, waar hij aanvoerder is. Daarvoor voetbalde Montolivo als prof bij Atalanta ('03-'05), waar hij zijn opleiding genoot, en Fiorentina ('05-'12).