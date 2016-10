Inter bindt kapitein Icardi tot 2021 aan zich

Door: redactie

Mauro Icardi (23) heeft zijn contract bij Inter Milaan verlengd tot 30 juni 2021, zo meldt het Italiaanse team vandaag op zijn website.

De Argentijnse aanvaller (eenmalig international) ruilde in de zomer van 2013 Sampdoria voor Internazionale. Sindsdien maakte hij in 114 wedstrijden 58 goals, waarmee hij een van de meest efficiënte spitsen in de clubgeschiedenis van de Nerazzurri is.



Sinds de start van het seizoen 2015-2016 is Icardi aanvoerder bij Inter, waar hij de kleedkamer deelt met de beloftevolle Belg en linksachter Senna Miangue. In het seizoen 2014-2015 werd de spits met 22 goals gedeeld topschutter in de Serie A (met Luca Toni).